Bancaribe impulsa Shark Bank con alta participación de startups y soluciones tecnológicas

CARACAS.-Tras cerrar su convocatoria el pasado mes, Bancaribe avanza con Shark Bank, su acelerador de integraciones diseñado para conectar startups con la infraestructura tecnológica del banco.

Superando las expectativas, el programa recibió más de 300 soluciones lo que evidencia el alto interés del ecosistema emprendedor y tecnológico para dar respuestas innovadoras aliados a la plataforma de Open Banking de Bancaribe.

Como parte del proceso de acompañamiento temprano, entre el 18 y el 25 de mayo se llevó a cabo Shark Lab, un espacio de encuentro y formación donde los equipos participantes tuvieron la oportunidad de conocer de primera mano los fundamentos del programa, el portafolio de APIs del banco, así como las consideraciones técnicas y de seguridad necesarias para la integración de sus soluciones.

Durante esta semana se estableció contacto con más de 270 participantes, a través de dos sesiones (presencial y virtual), fomentando el intercambio directo entre los equipos y el equipo de Bancaribe. En esta fase, los participantes profundizaron en los aspectos funcionales y tecnológicos de sus soluciones, además de presentar su pitch.

El programa continuará su desarrollo en las próximas semanas con miras a seleccionar a los 14 finalistas que participarán en el Demo Day, donde se definirán las tres soluciones que avanzarán hacia pilotos comerciales dentro del ecosistema del banco.

Con esta iniciativa, Bancaribe reafirma su compromiso con la evolución del sistema financiero venezolano, promoviendo un modelo más abierto, ágil y colaborativo, donde la tecnología se traduce en soluciones concretas de valor para el mercado.

Nota de prensa