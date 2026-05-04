Pisella afirma que el aumento en bonificaciones evita que se genere más inflación

CARACAS.- El empresario industrial y expresidente de Conindustria, Luigi Pisella, aseguró que el incremento salarial anunciado por el Ejecutivo nacional representa un incremento de ingresos de bonificación del 50 %, pese a que el salario de los trabajadores no se haya ajustado acorde a las expectativas que se mantenían.

«Quisiera comenzar destacando todo lo que este incremento que viene de 160 que estaba fijado el sector público, en marzo pasa a 190 y ahora a 240, es decir, ahí hay un incremento del 50% en ese sector. Es en bonificaciones, no se tocó el tema del salario».

Asimismo, puntualizó que la retroactividad de las prestaciones sociales referente a la Ley del Trabajador tiene un tema que «se debe discutir y adecuar a lo que estamos viviendo» debido a que si«se diera 10$ mensuales de salario y pondríamos un ejemplo que tiene un promedio de antigüedad de sus trabajadores de 10 años, pues esos 10$ que percibe el trabajador ese mes, si son 10 años serían 10 salarios que se van a prestaciones sociales, o sea 100».

Especificó en entrevista a Globovisión que un aumento de esas especificaciones generaría 1.500 millones de dólares de gasto para el Estado entre los jubilados y pensionados que cubren toda la nómina pública. En ese sentido, dijo que lo más relevante fue llevar los ingresos a bonificaciones, aunque«no va a satisfacer lo que realmente se necesita».

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Sin embargo, Pisella detalló que el ingreso debe ir acorde a las profesiones de las personas, pero tiene que basarse en ingresos conforme a las profesiones que realicen las personas, todo basado en ingresos para que no se genere inflación.

«Tenemos que discutir la ley laboral para adecuar todo esto para que, tanto el trabajador como el empresario y el patrono en caso del Estado, se puedan realizar ello (el aumento de sueldo). El ingreso mínimo del Estado está en 240 dólares al mes, ¿es suficiente? No, no es suficiente, pero vamos a seguir avanzando».

El expresidente de Conindustria acotó que los aumentos se deben hacer con los ingresos petroleros, producción, inversiones y lo que se recibirá del Fondo Monetario Internacional (FMI). «Todo eso no ha llegado, pero vamos a gradualmente a la recuperación del poder adquisitivo, pero sobre la base real para que esto no se convierta en una bola de nieve y no se convierta en algo inflacionario».

«Hay que redimensionar el Estado, por ejemplo tiene 3 millones 500 mil empleados públicos y dependen del Estado 5 millones 5 mil pensionados y hay jubilados también de la administración pública. Lo ideal es que esto se financiara con el aporte tanto de los trabajadores como de los patronos y da la casualidad que el 91-92 % de lo que perciben los pensionados viene del Estado y eso hay que cambiarlo».

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