Guanipa pide designar nuevas autoridades del CNE para las presidenciales

CARACAS.- El dirigente nacional de Primero Justicia (PJ), Juan Pablo Guanipa, exigió la designación de las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE), para la celebración de las elecciones presidenciales.

«Venezuela nos necesita unidos, porque la está pasando muy mal. Ante la situación que vive el país, es fundamental que no perdamos tiempo en confrontaciones, sino que nos dediquemos a lo importante, lo urgente que es lograr iniciar un proceso. Estamos convencidos que puede iniciarse con una elección presidencial», afirmó durante una visita a Puerto La Cruz.

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