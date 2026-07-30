Miyamoto International continúa evaluación de reconstrucción tras los terremotos

CARACAS.- La empresa global de ingeniería y gestión de riesgos, Miyamoto International, en conjunto con ingenieros venezolanos, continúa con las labores de evaluación de daños y recuperación de infraestructuras en las zonas más afectadas del país, luego de los terremotos del 24 de junio.

Sus equipos utilizan herramientas especializadas, incluyendo escaneos con inteligencia artificial, para evaluar estructuras y determinar qué reparar, demoler o reconstruir de forma segura. Cada evaluación capacita a profesionales locales y fortalece la capacidad técnica del país.

«Lo que hacemos es una evaluación bloque por bloque para ver qué tan rápido podemos reconstruir el municipio o la manzana en sí», expresó Kit Miyamoto, líder de la empresa global, a través de un video publicado en Instagram por la Embajada de EEUU en Caracas.

NP/Unión Radio