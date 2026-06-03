Ujueta: Al venezolano se le hace fácil adoptar cualquier tipo de nueva tecnología

CARACAS.- El avance de la compra digitalizada y el autopago en el país representa una de las transformaciones más aceleradas registradas en el sector comercio en los últimos años.

Las terminales de autoservicio (self-checkout) ya procesan entre 60% y 70% de las transacciones totales en los supermercados que cuentan con esta tecnología, según la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios -ANSA-.

Richard Ujueta, presidente de la Cámara Venezolana de Comercio Electrónico -Cavecom-e-, destaca que el venezolano posee un “nivel de adopción muy alto, frente a Latinoamérica, con respecto al uso de nuevas tecnologías en las transacciones financieras».

Opina que al “venezolano se le hace fácil adoptar cualquier tipo de tecnología”, debido también a una “bancarización alta”.

Destacó, en entrevista a Eduardo Rodríguez y Saul Noriega en el espacio A Tiempo de Unión Radio, que en el país se está viendo como diversos “actores y empresas nacionales e internacionales que están entrando al país están trayendo e implementando en varios negocios tecnologías de aproximación, tecnologías de autopago, sistemas de interacción con sistemas táctiles o vía RFID, que es sistema de radiofrecuencia, que le permite a la persona hacer compras sin necesidad de hacer cola”.

Considera que estos avances constituyen “un paso importante, como lo que hemos visto en las cadenas de farmacia, que tú pones tu tarjeta y haces tu punto de venta, pero hay otros sistemas que se están incorporando y que lo vamos a ver en los próximos meses con una tecnología mucho más avanzada”.

Al referirse a un posible impacto en el sector laboral, señaló que “se está cambiando la estructura sin cambiar el personal, porque se optimizan los procesos”.

A su juicio, “hay dos ganadores, la agilidad de la empresa que, si tienen alto tráfico, disminuyen las colas, el tiempo de la persona en adquirir un producto, entrar a adquirir el producto en el anaquel y salir y que se lo cobren automáticamente vía radiofrecuencia, eso es un avance importante”.

“Los empleados pasan a ser como una especie de supervisor (…) el trabajador que estaba en la caja ahora pasa a inducir a estas personas en el uso de esa tecnología».

Insistió en que “es un ganar-ganar, definitivamente va a haber un reajuste desde el punto de vista del personal, porque la tecnología facilita el uso de estos servicios y eso es lo que nosotros estamos viendo”.

Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio