UCV recuperará alquileres de la Zona Rental a partir del #1Jun

CARACAS.- La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció este lunes que a partir del 1 de junio, la Universidad Central de Venezuela (UCV) recuperará los ingresos por concepto de alquileres de la Zona Rental perteneciente la máxima casa de estudios del país.

«A partir del primero de junio la Universidad Central de Venezuela pasa a recuperar nuevamente los alquileres de la Zona Rental, pasa a recuperar la administración de estos espacios y de estas instalaciones y los emolumentos que de allí se deriven será para el fondo de investigación de los profesores universitarios», dijo en una actividad transmitida por el canal del Estado.

Rodríguez lideró este lunes la entrega de un quirófano robotizado en el Hospital Clínico Universitario ubicado en la UCV.

Unión Radio