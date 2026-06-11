Avavit afirma que conectividad aérea mantiene un crecimiento importante

CARACAS.-La presidenta de la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo (Avavit), Vicky Herrera, afirmó este jueves que el país atraviesa por un «momento de crecimiento importantísimo» para recuperar las conexiones y «agregar nuevos elementos en el mapa de conectividad»

Adelantó que pronto se darán nuevos anuncios importante sobre la llegada de «nuevas aerolíneas, nuevos destinos, de aumento de frecuencias».

Remarcó que actualmente Venezuela cuenta con 165 vuelos semanales internacionales, 514 vuelos semanales domésticos entre los interciudades y los que llegan a Caracas.

En entrevista concedida al programa Al Instante que transmite Unión Radio, comentó que el sector turístico venezolano aún tiene retos y puntos de mejoras en los que debe avanzar para ofrecer mejores servicios a los visitantes.

«Hay que hacer un trabajo importante también que tiene que ver con en esa potenciación de Venezuela como marca, esa imagen que de alguna manera tiene que mejorar, tiene que cambiar porque efectivamente tiene muchísimo para ofrecer», agregó.

También puede leer: Cerca del 40% de los huéspedes de los hoteles de Cúcuta son venezolanos

La también presidenta de Conseturismo comentó que durante el Foro Iberoamericano de Turismo que se realizó la pasada semana en Honduras, pudo observar que hay «muchísimo interés sobre Venezuela».

Lourdes G. Soublette/Unión Radio