AN aprueba en primera discusión proyecto de reforma de la Ley para la Protección a la Actividad Ganadera

CARACAS.- La Asamblea Ncional aprobó este jueves en primera discusión el proyecto de Ley para la Protección a la Actividad Ganadera.

La diputada, Gerardina Parada, presentó el proyecto e indicó que se trata de una cadena de valor muy importante para el pueblo venezolano y que se tiene por objeto regular, proteger y fomentar la actividad ganadera en todas sus modalidades para establecer mecanismos de control, fiscalización y trazabilidad tecnológica.

El diputado, Wilmar Castro Soteldo, destacó que la ley no está dedicada solo a los grandes rumiantes, sino que contempla a todo el sector ganadero, como el bufalino, caprino, ovino y porcino, entre otros.

El presidente de la AN, Jorge Rodríguez, planteó la creación de una comisión mixta para abordar la ley con integrantes de las comisiones de Política Interior y Economía.

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