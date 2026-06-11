Parlamento anunció extensión de recepción de documentos de aspirantes para renovar el Poder Judicial

CARACAS.- El presidente del Comité de Postulaciones Judiciales, Giuseppe Alessandrello, anunció una prórroga para la recepción de documentos de aspirantes a cargos dentro del Poder Judicial.

Alessandrello indicó que en concordancia con las expectativas para formar parte del Poder Judicial, se tomó la decisión de aprobar la recepción de documentos hasta el próximo miércoles 17 de junio.

«Por decisión unánime del Comité, decidimos dar una prorroga hasta el próximo miércoles hasta la 4 de la tarde, igualmente estaremos en el Museo Boliviano, recibiendo todas las postulaciones desde las 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde, todos los días, inclusive sábado y domingo. Las personas que todavía no han consignado los documentos por equis causa, tienen estos siete días extras para que presenten en el Museo Boliviano, la documentación», apuntó.

Alessandrello agregó que luego que concluya el próximo miércoles el período de postulaciones, se procederá a publicar la lista completa de los aspirantes en medios impresos y redes sociales, para luego iniciar el proceso de impugnaciones que durará 15 días.

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