El príncipe heredero de Arabia Saudí no participará en la cumbre G7 por «compromisos previos»

El Cairo.- El príncipe heredero y primer ministro de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán, no participará el próximo martes en una sesión de trabajo de la cumbre del G7 en Évian, tras ser invitado por el presidente francés, Emmanuel Macron, para abordar la situación en Oriente Medio, informaron fuentes oficiales saudíes.

La agencia de noticias oficial saudí SPA informó que Bin Salmán, el hombre fuerte del mayor exportador de petróleo del mundo, envió una carta de agradecimiento a Macron «por la amable invitación recibida para participar en la reunión y el almuerzo de trabajo de la cumbre del G7», que tendrá lugar el 16 de junio en la ciudad de Évian.

«En la carta, Su Alteza Real expresó sus disculpas por no poder asistir debido a compromisos previos. Asimismo, reafirmó la solidez de las relaciones estratégicas entre ambos países amigos y deseó éxito a la cumbre», añadió SPA, sin aportar más detalles.

Macron anunció ayer que los líderes de Arabia Saudí, Egipto, Catar y Emiratos Árabes Unidos (EAU) participarán en la cumbre del G7, en la que están citados a acudir a una reunión dedicada a analizar las consecuencias regionales e internacionales de la guerra en Oriente Medio.

«La cuestión de Ormuz, las negociaciones sobre Irán y la energía tienen un impacto real en nuestras economías», afirmó el presidente francés en el evento trasmitido en directo en sus redes sociales, y consideró «muy importante» tratar de encontrar «vías y medios de cooperación» con los países de la región.

Sin embargo, en los últimos días los países del golfo Pérsico han vuelto a ser objeto de ataques de represalia de Irán tras los bombardeos estadounidenses e israelíes contra la República Islámica, algo que ha activado las alarmas en la región y ha provocado intensos contactos diplomáticos entre las naciones de la zona.

De hecho, este mismo jueves los ministros de Exteriores de Egipto y Pakistán abordaron los preparativos para que El Cairo acoja la cuarta reunión del Mecanismo del Cuarteto -integrado también por Turquía y Arabia Saudí- con el fin de «continuar las consultas conjuntas y reforzar los esfuerzos destinados a reducir la escalada», según un comunicado del departamento egipcio.

EFE