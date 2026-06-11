Autoridades impulsan plan de movilidad y ampliación de aceras en Las Mercedes

CARACAS.-La autoridad única de La Mercedes en el municipio Baruta, Miguel Castejón, informó este jueves que capital 100% privado de empresarios y comerciantes de la zona impulsará un cambio del espectro vial y movilidad en la calle Nicolás Copernico entre la Avenida principal y la Avenida Orinoco cerca del Centro Comercial Tolón.

Detalló que la calle se reducirá a dos canales para brindarle «mayor oportunidad» al peatón. «No se van a perder dos canales de vialidad, se van a ganar espacios públicos y se va a ganar espacios caminables», afirmó.

En entrevista concedida al programa Dos más Dos que transmite Unión Radio, explicó que el proyecto se desarrollará en varias etapas, la primera contempla la construcción de la acera cerca del Tolón, que inició este pasado martes.

Asimismo, informó que reemplazarán los adoquines que están en la avenida principal de Las Mercedes y adicionalmente, ejecutarán una reprogramación del semáforo frente a la Plaza Alfredo Sadel para hacer una «integración entre el boulevard y la plaza» para beneficiar el movimiento peatonal.

Castejón indicó que al final de la calle Nicolás Copernico cambiará la intersección semaforizada por una rotonda para dar «libre movilidad». Además, estimó que el proyecto estará listo entre los próximos cuatro y cinco meses y que para el primer trimestre de 2027 comenzará con otra fase.

Copa Mundo

El funcionario recordó que la Plaza Alfredo Sadel «es el corazón del fútbol» de la Gran Caracas, por lo que transmitirá todos los juegos del Mundial 2026 que comienza este 11 de junio.

«Van a poder disfrutar de los juegos de forma 100% gratuita en la Plaza Alfredo Sade (…) nosotros tenemos todos los permiso cubiertos con la FIFA», aseguró.

Enfatizó que las autoridades de Baruta cumplen con todos los parámetros legales que exige la FIFA.

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Lourdes G. Soublette/Unión Radio