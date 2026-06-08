Tormenta tropical Boris provocará lluvias torrenciales en México

CIUDAD DE MÉXICO.- La tormenta tropical Boris, el segundo ciclón tropical de la temporada 2026, provocará lluvias “torrenciales” en el sur y oeste de México, informó este lunes el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo con el organismo, dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a las 06.00 hora local (12.00 GMT), el fenómeno meteorológico se localizaba aproximadamente a 80 kilómetros (km) al suroeste de Punta Maldonado y a 135 km al sureste de Acapulco, Guerrero.

“(El sistema) mantendrá las condiciones para lluvias torrenciales en regiones de Guerrero y Oaxaca, e intensas en Colima y zonas de Jalisco y Michoacán”, señaló en un comunicado.

El SMN precisó que la tormenta tropical registra vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora (km/h), rachas de 85 km/h y se desplaza hacia el noreste a 4 km/h.

Asimismo, alertó de que los desprendimientos nubosos de la tormenta tropical ocasionarán lluvias torrenciales (de 150 a 250 milímetros) en regiones de Guerrero (sur y costa) y Oaxaca (oeste); intensas (de 75 a 150 mm) en Colima y zonas de Jalisco (este y sur) y Michoacán (centro, costa y suroeste).

EFE