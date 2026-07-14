Templos religiosos en Barquisimeto sufrieron daños estructurales tras los terremotos del #24jun

CARACAS.- El arzobispo de Barquisimeto, estado Lara, monseñor Polito Rodríguez, informó este martes que la Catedral Metropolitana de Barquisimeto y el Templo San Juan Bautista sufrieron daños estructurales tras el doblete sísmico que afectó a varios estados del país el pasado 24 de junio.

La autoridad eclesiástica explicó que «hemos hecho equipos de trabajo verificando hasta dónde son esos daños y hasta dónde podemos progresar de aquí a esa fecha (el 14 de enero), tanto allá como en catedral. Los expertos nos irán indicando cómo avanzar y cómo orientar toda esta situación».

Adicionalmente, subrayó que «estos templos son patrimonios eclesiásticos», tanto para los larenses como para muchos ciudadanos en el resto del país.

Hay que recordar que la Catedral de Barquisimeto es el templo que recibe a la Divina Pastora el 14 de enero y, de continuar con las fallas estructurales, las autoridades eclesiásticas evaluarán y anunciarían en un momento dado si podría haber un cambio de locación para la fecha mencionada, tras la recomendación que hagan los especialistas que están levantando los informes actualmente.

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