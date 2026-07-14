64 familias de la urbanización Delgado Chalbaud, en Coche, están en riesgo por edificios afectados

CARACAS.- Unas 64 familias de la urbanización Delgado Chalbaud, en Coche, están en riesgo a consecuencia de la afectación de las edificaciones debido a los terremotos del 24 de junio.

Al menos cuatro letras del bloque 4 de la urbanización presentan graves secuelas, que estarían comprendiendo 56 apartamentos.

«Nuestro edificio tiene fallas estructurales, han venido patólogos, ingenieros, tiene etiqueta roja; nos mandaron a desalojar el edificio, pero los que son expertos en el área nos dicen que el edificio tiene reparación. Hacemos el llamado a las autoridades para que nos puedan ayudar a reparar el edificio lo más rápido posible, debido a que hay niños, personas con discapacidad y adultos mayores», explicó José Antonio Torres, vecino.

Los habitantes de esta urbanización se aferran a esta solución a pesar del diagnóstico.

Unión Radio