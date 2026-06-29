Sube a 1.719 la cifra de fallecidos por los terremotos

CARACAS.- El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, informó que la cifra de fallecidos por los terremotos del miércoles pasado asciende a 1.719.

Rodríguez agregó que hay 5.034 personas heridas, 15.866 quedaron damnificadas; y un total de afectados que se ubica en 22.619.

El jefe del Parlamento indicó que en total son 855 los edificios que resultaron afectados por el desastre natural.

Insisitió en que el servicio eléctrico en el estado La Guaira ha sido recuperado en 90%.

El presidente de la AN agregó que después de los dos terremotos se han producido 609 réplicas y destacó que la registrada la mañana de este lunes de magnitus 4.2 «generó cierta zozobra en la población»; asimismo indicó que la línea 0800AYUDA01 está activada para recibir apoyo psicológico.

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