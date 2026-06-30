Población de Monagas acude a donar sangre para afectados por terremotos

CARACAS.- La población del estado Monagas ha acudido al llamado a donar sangre para los heridos afectados por el doblete sísmico del pasado 24 de julio.
El director del Hospital Central de Maturín, Luis García, informó que el Banco de Sangre Berta Mata cuenta con los reactivos e insumos necesarios para atender a los voluntarios.
«Vimos ayer una cantidad de 160 donantes, un número para nosotros histórico y sumamente importante. En el día de hoy van hasta ahora 84 donantes que (lo hacen) de forma voluntaria y alegres, contentos, porque vemos en la cara de estas personas alegría, compromiso», relató el funcionario.
Recalcó que la campaña se llama «Tu aporte salva vidas» y tiene el objetivo de apoyar a los afectados por el doblete sísmico.
«Para nosotros (es) poder ayudar y dar nuestro granito de arena a todos estos compatriotas que están sufriendo una situación bien compleja en la Gran Caracas», manifestó García.
Reiteró su invitación a las personas entre 18 y 60 años de edad que tengan más de 50 kilos y buena salud acercarse a donar sangre.
Unión Radio