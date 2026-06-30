Municipio Juan José Mora en Carabobo fue el más golpeado por los sismos

CARACAS.- En Carabobo, al menos 89 sectores del municipio Juan José Mora, fueron afectados durante los terremotos registrados el pasado 24 de junio.

La alcaldesa de ese municipio, Emily Riera, informó que más de 500 viviendas resultaron afectadas en las parroquias Morón y Urama.

«En este momento, Juan José Mora, tiene 89 sectores de los cuales, todos han sido afectados, tenemos un balance un 65 %, hablamos de unos 100 mil habitantes que han sido bastante considerado en lo que significa viviendas, hemos tenido más de 590 viviendas con pérdida total, con 9 fallecidos«, apuntó.

Unión Radio