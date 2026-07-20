Sismos impulsan pico histórico de 27 millones de unidades vendidas por compras solidarias

CARACAS.- Alexander Cabrera, socio y director comercial de Atenas Grupo Consultor, reportó un comportamiento atípico en el mercado de consumo masivo venezolano tras el reciente doble terremoto.

Cabrera subrayó que “la semana del 24 de junio tuvimos un nuevo pico y llegamos a 27 millones de unidades, con la gran diferencia que esos picos anteriores eran de consumos, estos son picos de compras, porque una de las cosas que vimos es que de cada 10 productos, 27 millones de unidades, la gente se abocó a comprar para donar, y eso es un tema importante”.

En entrevista a Ginette González y Andrés Rojas en el programa Dos Más Dos de Unión Radio, aclaró que todas las cestas de consumo: básica, personal, mantenimiento del hogar, medicamentos, todas han venido creciendo en ese mismo ritmo y en todos los grupos de ingresos y en cada uno de esos niveles”.

Destacó dos cosas importantes, en primer lugar que “la industria petrolera no sufrió afectación. Inversiones, todo lo que tiene que ver con todo el tema del empuje que veníamos, con el tema eléctrico, no sufre afectación. Y la otra es que se empieza a activar muy fuerte, que era la que faltaba, pero que no había una forma de activarse, era la industria construcción”.

Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio