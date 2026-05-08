Sheinbaum pide no afectar las clases tras sorpresivo adelanto de vacaciones por Mundial

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió este viernes cuidar que niñas y niños no pierdan clases ante el sorpresivo adelanto de vacaciones escolares por el Mundial de Fútbol 2026, después de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) anunciara la conclusión del ciclo escolar el próximo 5 de junio, un mes antes de lo previsto.

Desde su conferencia diaria en Palacio Nacional, no obstante, la mandataria afirmó que aún debe definirse el calendario completo.

“Es una propuesta, la que hizo Mario ayer, que viene de los propios estados de la República, no es que sea una decisión de Mario”, dijo la mandataria en su conferencia matutina, en referencia al secretario de Educación Pública, Mario Delgado.

La presidenta sostuvo que el planteamiento surgió en una reunión de secretarios estatales de Educación y también a solicitud de maestros, quienes pidieron adelantar las vacaciones “por el Mundial principalmente”.

Pero Sheinbaum matizó el anuncio oficial al señalar que todavía no existe un calendario escolar completamente definido.

“No hay todavía un calendario definido, pues es importante que los niños también no pierdan clases”, expresó la mandataria.

La presidenta dijo que la propuesta se analiza en el contexto del Mundial de Fútbol 2026, que México organizará junto con Estados Unidos y Canadá, y cuyo partido inaugural se realizará el 11 de junio en la Ciudad de México.

“En el marco de este gran momento que va a vivir nuestro país y que muchos mexicanos y mexicanas nos gusta el fútbol y estamos pendientes en un Mundial, entonces se hizo esta propuesta de que se adelantaran las vacaciones”, expuso.

No obstante, insistió en que el ajuste debe considerar los días efectivos de enseñanza.

“También tiene que considerarse los días de clase de las niñas y los niños. Entonces, una propuesta todavía, no está calendario completo y pues vamos a esperar a que se defina ya de manera definitiva”, insistió.

La SEP anunció previamente que el ciclo escolar 2025-2026 concluirá el próximo 5 de junio, tras un acuerdo unánime con autoridades educativas estatales, una que medida aplicará a escuelas públicas y privadas de educación básica y media superior en todo el país y que ha provocado la indignación de los madres y madres por producirse sin previo aviso.

La autoridad educativa explicó que la decisión también busca proteger a las comunidades escolares ante las altas temperaturas previstas para junio y julio, además de tomar en cuenta la realización del Mundial.

Además del cierre anticipado de clases, las autoridades acordaron que el siguiente ciclo escolar inicie oficialmente el 31 de agosto.

Como parte del ajuste, docentes y directivos regresarían el 10 de agosto para actividades de preparación y capacitación, mientras que del 17 al 28 de agosto se realizarían dos semanas oficiales de fortalecimiento de aprendizajes, con el objetivo de compensar contenidos académicos.

La SEP afirmó que el ajuste fue solicitado previamente por al menos diez estados y respaldado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

EFE