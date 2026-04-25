Seis personas asesinadas en dos ataques armados en provincia costera de Ecuador

QUITO.- Seis personas fueron asesinadas, entre ellas un menor de edad, en dos ataques armados ocurridos en la provincia costera de Manabí, una de las más afectadas por la violencia en Ecuador, país que afronta índices de violencia sin precedentes, informó este sábado la prensa local.

El primer hecho ocurrió anoche en el barrio Nueva Esperanza, de la localidad Eloy Alfaro, cuando desconocidos que llegaron en un vehículo dispararon en repetidas ocasiones contra una familia que se encontraba en un festejo.

Según Rubén Vásconez, jefe de Policía encargado del distrito Manta, en el ataque fallecieron tres personas, entre ellos un menor de alrededor de 14 años, y otras tres resultaron heridas, un menor de unos 7 años, entre ellos.

Recordó que en diciembre pasado, en la misma zona hubo una masacre, que dejó siete fallecidos y 11 heridos.

Otro ataque armado también registrado anoche en el barrio La Florita, en Manabí, dejó tres personas fallecidas.

Manabí es una de las nueve provincias que entrarán en toque de queda nocturno entre el 3 y 18 de mayo próximo para combatir el crimen.

A esa provincia se sumarán las del Guayas, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas y El Oro (fronteriza con Perú), que ya acataron esa medida durante la última quincena de marzo.

Además de las mencionadas provincias, en mayo la medida aplicará también para la de Pichincha (cuya capital es Quito), Santa Elena, Esmeraldas y Sucumbíos, estas dos últimas fronterizas con Colombia. También en los municipios de La Maná (Cotopaxi), Las Naves y Echeandía (Bolívar), y La Troncal (Cañar).

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de «conflicto armado interno» que declaró el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar «terroristas».

Pese a esa declaratoria, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior.

EFE