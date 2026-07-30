Sector construcción espera que subsidio de vivienda se pueda extender al resto de la población

CARACAS.- El ingeniero y primer vicepresidente de la Cámara Venezolana de la Construcción, Rafael Torrealba, espera que el subsidio anunciado por el Ejecutivo, destinado a los afectados por los terremotos, sea viable y a mediano plazo escale a toda la población para «generar una mayor oferta y demanda».​

Asimismo, señaló que ese subsidio debe ser focalizado y directo a la demanda, dándole la libertad al usuario de decidir a quién le compra y en qué lugar del país. Afirmó que es una política que puede escalar y ser transversal, además de convertirse en un motor de reactivación económica para generen empleos.

Explicó que, básicamente, el venezolano va a contar con (un instrumento como un vale o ticket) que le permitirá dirigirse a cualquier proyecto en construcción y canjearlo como parte de pago, exclusivamente para viviendas. ​Reiteró que este mecanismo está destinado en principio a las familias afectadas por la tragedia, pero recordó que el déficit habitacional existente es grande: «Una política como esta debería dar paso a que se convierta en una política nacional de construcción de viviendas».

​A su juicio, la política del «Estado constructor» debe quedar atrás para destinar los recursos fiscales de manera eficiente, «a dar subsidio a la demanda y dejar que los constructores privados nos encarguemos de construir las viviendas y ofrecer al público opciones para que los ciudadanos tengan dónde comprar».​

En una entrevista concedida al programa 2+2 de Unión Radio , Torrealba propuso además cambios en la estructura inmobiliaria para garantizar que los precios se mantengan estables en el tiempo.

Sostuvo que las zonas más afectadas de La Guaira deben contar con una visión integral y la asesoría de la ONU sobre cómo realizar las edificaciones de una mejor manera, ayudando así a las familias a recuperar su patrimonio.

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