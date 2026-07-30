Red universitaria ofrece asistencia jurídica gratuita para víctimas de los terremotos

CARACAS.- La Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), en asociación con otras universidades del país, llevan a cabo de una red de asistencia en materia jurídica, que busca ayudar a la población afectada por los terremotos del pasado 24 de junio.

Marialis Meneses, directora del Centro de Clínica Jurídica de la UCAB, señaló que esta iniciativa nace con la premisa de dar soporte a las víctimas y aclarar sus situaciones, al tiempo que se instruye y se forma académicamente a los estudiantes.

Esta jornada de atención se llevará a cabo durante todo el mes de agosto y contará con especialistas de diferentes áreas que guiarán en la ejecución de los trámites vinculados a la emergencia nacional.

«Nos impulsó a comenzar un trabajo entre las universidades para de alguna manera dar atención jurídica gratuita en todos los tipos de casos que pudieran estar generándose actualmente. Creo que nosotros estamos en una etapa de reconstrucción del país», destacó Meneses en una entrevista con el programa A Tiempo de Unión Radio .

Entre las asesorías que ofrecen, atenderán casos relacionados a la tutela, ejercicios unilaterales de patria potestad, ubicación y colocaciones familiares, atención a poblaciones vulnerables como niños, adultos mayores y personas con discapacidad, además de situaciones relacionados al condominio, viviendas en general, presunciones de muerte y sucesiones, entre otros.

Meneses afirmó que el trabajo entre las casas de estudio es vital para la captación del personal calificado para las asesorías y acompañamiento de todas las solicitudes que sean consignadas.

También hizo un llamado al Estado venezolano para llevar a cabo un trabajo de cooperación que permita atender a todos los afectados, lejos de la burocracia y teniendo siempre la solidaridad como herramienta principal que ayude a reconstruir a la sociedad.

Unión Radio