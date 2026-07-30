Bolsa de Valores de Caracas se reúne este viernes con sector construcción e inmobiliario

CARACAS.-El presidente de la Bolsa de Valores de Caracas, José Grasso Vecchio, informó que han sostenido reuniones con representantes de la Cámara de la Construcción y la Cámara Inmobiliaria para abordar diversos aspectos ante la emergencia que se vive en el país producto de los devastadores terremotos registrados hace un mes.

«Tuvimos esas actividades de manera intensa, sin perder tiempo en ese sentido. Allí se vieron productos, servicios, posibilidades que no voy a entrar en esos detalles, titularización de activos hipotecarios, emisiones de bonos de reconstrucción», reveló.

Grasso Vecchio adelantó que este viernes sostendrán un nuevo encuentro en donde armarán «un piloto concreto que las cámaras puedan llevar a las autoridades y ya presentar un caso de trabajo específico».

En entrevista concedida al programa A Tiempo que transmite Unión Radio, comentó que las reuniones han contado con la asistencia de representantes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y la Superintendencia Nacional de Valores (Sunaval).

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El representante de la Bolsa de Valores de Caracas detalló que en las reuniones que se han desarrollado durante las últimas dos semanas, participaron 90 empresas del sector construcción y más de 50 del área inmobiliaria.

Lourdes G. Soublette/Unión Radio