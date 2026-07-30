Gobierno y organismos multilaterales lanzan plan de evaluación técnica

Caracas.- Con el objetivo de evaluar formalmente los daños provocados por los terremotos del pasado 24 de junio e identificar las prioridades para la reconstrucción del país, se llevó a cabo el lanzamiento oficial del Diagnóstico de Necesidades Post-Desastre (PDNA) en Venezuela.

Esta evaluación técnica cuenta con el conjunto de respaldo de la Unión Europea (UE), el Sistema de las Naciones Unidas (ONU), el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), en coordinación directa con las autoridades venezolanas.

El instrumento permitirá cuantificar el impacto socioeconómico de los sismos, establecer una hoja de ruta para fortalecer la resiliencia en las zonas afectadas y canalizar el apoyo de la comunidad internacional hacia una recuperación sostenible.

El inicio del PDNA se suma a la respuesta de emergencia humanitaria desplegada previamente por la Unión Europea y sus Estados miembros, ratificando el compromiso multilateral de apoyo técnico y financiero con la población venezolana.

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