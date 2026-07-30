Incendio de gran magnitud afectó estructura de un centro comercial en Porlamar

CARACAS.- Un incendió de gran magnitud se registró en la madrugada de este jueves dentro de un centro comercial ubicado en la avenida Bolívar de Porlamar, estado Nueva Esparta, y cuya edificación sufrió daños en los tres pisos que lo conforman.

El director de Seguridad Ciudadana de Nueva Esparta, comisario mayor José Medina, señaló que tuvieron que desalojar de manera preventiva ltres edificios que se encontraban alrededor del sitio y reiteró que ya la situación está bajo el control de los cuerpos de seguridad.

«No tenemos personas lesionadas ni afectadas por este evento solamente daños materiales hasta ahora», resaltó el funcionario.

Unión Radio