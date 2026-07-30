Bukele condecoró a 452 rescatistas salvadoreños que participaron en la misión en Venezuela

EL SALVADOR.- Bukele condecoró a 452 rescatistas salvadoreños que participaron en las labores humanitarias en Venezuela tras los terremotos, en una ceremonia realizada en San Salvador. El operativo incluyó además 170 toneladas de ayuda humanitaria, un hospital de campaña con 3.200 atenciones médicas y 1.100 veterinarias, según datos oficiales.

La ceremonia, celebrada en la plaza de banderas de San Salvador, reunió a integrantes de Protección Civil, la Fuerza Armada, la Policía Nacional Civil, el Ministerio de Salud, los bomberos, además de voluntarios de Cruz Roja, Cruz Verde y comandos de salvamento. Bukele agradeció la presencia de sus familias y resaltó el sacrificio de quienes permanecieron hasta un mes fuera del país para asistir a la población venezolana.

Según el mandatario, el contingente salvadoreño intervino en tareas de rescate bajo condiciones de riesgo y avanzó bajo estructuras colapsadas y túneles inestables para salvar vidas. “Imagínense entrar en un túnel oscuro, estrecho, entre toneladas de escombros. Cada paso podía tomar horas por la inestabilidad de la estructura. Y aun así, ustedes no retrocedieron”, expresó Bukele al dirigirse a los homenajeados.

El alcance del operativo en Venezuela

Durante la misión, El Salvador envió alimentos, medicamentos e insumos médicos, y estableció un hospital de campaña. Según datos oficiales, el operativo también involucró a 77 personas que desde El Salvador coordinaron vuelos, logística y recursos.

El País informó que la ayuda salvadoreña fue recibida con “millones de mensajes de agradecimiento” por parte de la sociedad venezolana y que la presencia de los voluntarios fue acompañada por gestos de solidaridad de la población local, que colaboró con tareas de rescate y ofreció apoyo logístico. Bukele también reconoció la participación de 270 voluntarios venezolanos que trabajaron junto al equipo salvadoreño.

El mensaje de Bukele durante la ceremonia

En su intervención, el presidente vinculó la acción internacional de El Salvador con la experiencia del país ante tragedias. “Somos un país que ha sufrido guerras, terremotos y pobreza. Sabemos lo que es esperar ayuda y ahora podemos brindarla”, sostuvo. La misión, según reiteró, fue posible “no por ser el país más rico, sino por el deseo de ayudar”.

El acto incluyó la entrega de medallas a los rescatistas y un reconocimiento especial a las familias. Bukele afirmó que el mayor homenaje es el recuerdo que dejaron en quienes fueron auxiliados. “Las personas que ayudaron nunca olvidarán sus rostros ni el sonido de sus herramientas acercándose entre los escombros”, manifestó.

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Con información de Infobae/Unión Radio