Pedro Sánchez anunció el fin de la emergencia nacional por incendios forestales en Ávila y Madrid

ESPAÑA.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este jueves que, una vez escuchadas las propuestas de los técnicos y de las comunidades de Madrid y de Castilla y León, se ha decidido rebajar al nivel 2 de emergencia los incendios de Madrid y Ávila, lo que supone el fin de la emergencia de interés nacional.

El pasado martes, el Ejecutivo central y la Junta de Castilla-La Mancha ya habían acordado rebajar al nivel 2 el incendio de Toledo, lo que supuso también el final de la emergencia nacional en ese caso.

Sánchez, que ha asistido en Navaluenga (Ávila) a la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (CECOD), ha explicado que el encuentro de este jueves ha sido el último de ese organismo en el marco de esta emergencia nacional.

Nivel 2 de emergencia

Según el presidente del Gobierno, una vez escuchadas las propuestas de la Comunidad de Madrid, de la Junta de Castilla y León y de los mandos del operativo se ha decidido que los incendios de Ávila y Madrid pasen al nivel 2 de emergencia.

El Gobierno había declarado la emergencia nacional en la noche del jueves al viernes de la semana pasada ante la gravedad de los incendios declarados en Ávila y en la Comunidad de Madrid, declaración a la que se sumó Toledo el sábado.

La UME y Protección Civil seguirán presentes

Sánchez ha dicho este jueves que se trata de una «muy buena noticia» y ha recalcado que la Unidad Militar de Emergencias (UME) y el Sistema Nacional de Protección Civil seguirán presentes sobre el terreno, tanto en Ávila como en Madrid, aunque ahora el mando de las operaciones pasará a los responsables autonómicos.

«Los vecinos tienen que estar tranquilos. Se cambia el mando operativo pero todas las capacidades de la UME y del Sistema Nacional de Protección Civil van a estar aquí», ha subrayado. «Continuamos alerta y pendientes».

Sánchez ha precisado, no obstante, que será necesario reorganizar las capacidades disponibles porque hay otros incendios que las requieren en otros puntos de España, como Zamora, León o Castellón.

El presidente del Gobierno considera que esta primera experiencia de aplicar la emergencia de interés nacional a un incendio se ha saldado con un «razonable éxito». En su opinión, la eficacia de este trabajo conjunto ha sido «muy elevada».

Sánchez ha destacado el trabajo conjunto de todas las administraciones, «como un único equipo», frente a «este enemigo común», una experiencia que ha calificado de «muy gratificante».

El jefe del Ejecutivo ha recordado que estamos en una nueva ola de calor y ha pedido a los ciudadanos que extremen la precaución.

En este sentido, ha apuntado que algunos de los incendios registrados se han debido a imprudencias, lo que, en su opinión, «nos tiene que hacer reflexionar sobre cómo debemos comportarnos».

Sánchez ha asegurado al respecto que ese tipo de actos «no van a quedar impunes».

El presidente del Gobierno ha reiterado que debemos «estar unidos» en la respuesta a los incendios, «pero también en la prevención y en la reconstrucción», y ha vuelto a hacer hincapié en la necesidad de llegar a un pacto de Estado para hacer frente a la emergencia climática.

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EFE