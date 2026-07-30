Calor se dispara hasta los 42 grados y eleva el riesgo de incendios en casi toda España

MADRID.-El calor se intensificará este jueves en el este y el sur de la península, con máximas de hasta 42 grados y valores superiores a 40 en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir, unas temperaturas muy altas que elevarán el riesgo de incendios a niveles «muy altos o extremos» en gran parte del país.

Las temperaturas más altas se registrarán hoy en Zaragoza, con una máxima prevista de 42 grados, seguida de Ciudad Real, Córdoba, Granada y Teruel, donde los termómetros alcanzarán los 41 grados, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

También llegarán a 40 grados Jaén, Lleida, Pamplona y Toledo, mientras que Albacete, Huesca y Sevilla alcanzarán los 39 grados. En Madrid, Cáceres, Cuenca, Girona, Logroño, Murcia y Badajoz se esperan máximas de entre 37-38 grados.

Este segundo día de la cuarta ola de calor del verano se mantendrá durante la noche, con mínimas que no bajarán de 25 grados en Jaén y Melilla, y de 24 grados en Alicante, Barcelona y Madrid. Almería, Castellón, Ceuta, Huesca, Málaga, Tarragona, Valencia, Zaragoza y las dos capitales canarias tendrán mínimas de 23 grados.

EFE