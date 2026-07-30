Hoy se instala la mesa trabajo del Plan de evaluación de necesidades post desastre

CARACAS.-Este jueves 30 de julio se llevará a cabo la instalación de las mesas de trabajo del Plan de evaluación de necesidades post desastre, como parte de la estrategia liderada por el gobierno y las Naciones Unidas luego de los terremotos que azotaron a Venezuela.

El vicepresidente sectorial para el Socialismo Social y Territorial, Héctor Rodríguez, indicó que el objetivo será presentar en un período de 60 días un informe sobre la magnitud de la reconstrucción de las zonas afectadas por el doble movimiento sísmico.

Comentó que el documento que se presentará en un lapso dos meses contendrá los lineamientos generales que se propondrán para la reconstrucción de las localidades que resultaron perjudicadas.

Las mesas de trabajo contarán con la participación de los equipos de las vicepresidencias sociales para la protección social, obras y servicios; además de sectores de la economía.

Lourdes G. Soublette/Unión Radio