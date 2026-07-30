Registro único contabiliza 1.338 desaparecidos por doble terremoto en la Guaira

CARACAS.-El gobernador del estado La Guaira, José Alejandro Terán, informó este jueves que el Registro Único de Viviendas en el que han participado 95 mil 80 personas, arrojó que la cifra de desaparecidos por los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que azotaron a la entidad hace un mes ronda alrededor de «mil 338».

«Esta es una cifra aportada por 100 mil guaireños que han acudido ya al Registro Único de Viviendas donde reportan mil 338 personas desaparecidas, no obstante, también se abrieron líneas particulares donde han habido estos reportes, tenemos puntos de atención donde han habido estos reportes, todas estas cifras se están cruzando en un solo sistema para poder aproximarnos a un parte oficial de ese número que es uno de los más difíciles», dijo.

En entrevista concedida al programa Al Instante que transmite Unión Radio, aseguró que el número de personas fallecidas reportadas por los familiares coinciden con las cifras oficiales que ha emitido el gobierno.

El mandatario regional detalló queel doble sismo afectó a un 8,55% del territorio guaireño, al menos 180 edificaciones colapsaron y 750 tuvieron daños estructurales. Asimismo, recordó que las parroquias Catia La Mar, Urimare, Macuto y Caraballeda fueron las más impactadas.

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Campamentos transitorios

Terán aseveró que los damnificados que se encuentran en los campamentos habilitados por el Estado cuentan con la atención adecuada, en donde se ha garantizado «duchas, lavanderías, acondicionamientos de escuelas en cuanto a mobiliario de literas, buenos colchones, algunos incluso con privacidad, ventilación, aires acondicionados, ventiladores».

«Comedores extraordinarios, áreas de recreación para sus hijos, parques. Así están dotados nuestros campamentos transitorios donde la gente come tres comidas calientes más su merienda. Donde tienen servicio médico las 24 horas dentro del campamento, donde tienen atención psicosocial, cobertura espiritual de pastores evangélicos y sacerdotes de la Iglesia Católica», agregó.

Indicó que aproximadamente 20 mil personas se encuentran en los campamentos transitorios que se instalaron luego de la emergencia en el Litoral Central.

Reconstrucción de La Guaira

El gobernador precisó que hasta el momento se han evaluado 10 mil 414 plantas físicas, que incluyen edificios, viviendas, comercios; de ellas, cuatro mil 825 se encuentran habitables tras no sufrir daños, dos mil 715 están en riesgo medio y dos mil 874 se encuentran en alto riesgo y requieren de una nueva revisión para definir cuáles serán demolidas y cuáles se puede reparar.

Adelantó que luego de un mes de la tragedia, avanzan los trabajos de rehabilitación de tres mil 938 viviendas entre apartamentos y casas para que en corto plazo las familias puedan retornar a sus hogares.

«En el Trébol, ya mañana estamos entregando las primeras 60 viviendas rehabilitadas para que las familias abandonen las carpas donde se encontraban y regresen a su apartamento», agregó.

Afirmó que también se adelantan trabajos de rehabilitación en el urbanismos Brisas de Maiquetía en la parroquia Urimare y en el sector La Lucha de Catia La Mar.

Actividad turística

El gobernador afirmó que en estos momentos no ve «condiciones en corto plazo» para promover la actividad turística en la entidad costera, pero reveló que están en mesas de trabajo con los más de cuatro mil prestadores de servicios para que «se incorporen» a la recuperación de los balnearios, playas, estructuras y sitios de esparcimientos.

«No creo que haya condiciones en el corto plazo para poder promover la actividad turística en este estado, no la hay porque estamos recogiendo más de dos millones de toneladas métricas de escombros y llamar a que la gente venga a hacer turismo a La Guaira en este momento podría entorpecer más bien las labores de maquinaria pesada que tenemos en la vialidad», dijo.

Terán señaló que además crearon un mecanismo para ofrecer «trabajos dignos» a las personas que se encuentran en los campamentos transitorios y que puedan «ser parte de la reconstrucción del estado».

Lourdes G. Soublette/Unión Radio