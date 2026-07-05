Se eleva a 18 el número de víctimas mortales por los sismos en Aragua

CARACAS.- La gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, confirmó el incremento de la cifra de víctimas mortales en el estado Aragua, tras el sismo que sacudió recientemente a Venezuela, elevando a 18 el número de personas fallecidas.

16 de las víctimas fatales fueron resultado del desplome de un edificio en Bosque Lindo, Turmero, lugar donde una menor de edad resultó sobreviviente y se encuentra recluida en el Hospital Central de Maracay.

Los equipos de rescate y Protección Civil continúan desplegados en las zonas más afectadas, centrando sus esfuerzos en ese lugar ubicado en el municipio Mariño de la región.

Hasta el momento, las autoridades mantienen todos los protocolos de emergencia.

Unión Radio