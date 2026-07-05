Conozca dónde retirar los pasaportes solicitados en La Guaira, Caracas y Miranda

CARACAS.- El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) dio a conocer las sedes en las que se podrán retirar los pasaportes que ya están en estatus de retiro y que fueron solicitados en La Guaira, Caracas y Miranda.

De esta manera, aquellas personas cuyos datos fueron captados en las oficinas de la sede Terminal, de La Guaira, así como en Catia, Parque Central y Propatria, de Caracas, y Guarenas, La Trinidad, Barlovento, La Urbina y el Superlíder de Los Teques, deberán acudir a la sede central del Saime.

El retiro se podrá realizar en la sede central, ubicada en la avenida Baralt, en Caracas de 8:00am a 1:00pm entre el lunes 6 y el viernes 10 de julio.

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