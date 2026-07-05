El Salvador envía séptimo avión con ayuda humanitaria y 120 especialistas

Caracas.- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, informó el envío de un séptimo avión con 120 especialistas y «cinco toneladas adicionales de ayuda humanitaria, con medicamentos, alimentos, insumos y equipo para reforzar las labores que continúan en la zona».

«Muchos de los miembros de nuestra misión ya se encuentran exhaustos. Por ello, hemos decidido enviar un séptimo avión con 120 especialistas para relevar a quienes más lo necesitan. Los otros 180 integrantes del contingente original continuarán en el terreno, por lo que mantendremos en todo momento un equipo de 300 rescatistas, médicos, paramédicos, psicólogos, veterinarios, bomberos y otros especialistas, muchos de ellos preparados específicamente para esta nueva fase de la misión», anunció el mandatario a través de su red social X.

«Nuestros equipos de rescate siguen trabajando al 100%. Muchos de los nuevos integrantes se incorporarán directamente a esas labores, aunque sabemos que cada vez es más difícil. Fuerza Venezuela», agregó.

Unión Radio