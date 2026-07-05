Embajada de EEUU en Caracas conmemora la independencia de Venezuela

CARACAS.- La Embajada de Estados Unidos en Caracas se unió este domingo en conmemoración con Venezuela en los 216 años de independencia. A su vez, se une en oración por los venezolanos afectados tras el doblete sísmico que se registró el pasado 24 de junio.
«Llevamos en nuestros corazones y nos unimos en oración a los venezolanos afectados por los recientes y devastadores terremotos. Su valentía y unidad ante la tragedia reflejan el espíritu resiliente y duradero del pueblo venezolano», describió el comunicado de la embajada en redes.
Asimismo, destacó «los rápidos esfuerzos de respuesta» por parte del Gobierno de EEUU para brindar ayuda a los damnificados.
«En medio de este momento difícil, esperamos continuar trabajando hacia una Venezuela estable, próspera y democrática, aliada con los Estados Unidos», finaliza el comunicado.
Unión Radio
En nombre de los Estados Unidos de América, me uno al pueblo de Venezuela en la conmemoración de este día nacional. Llevamos en nuestros corazones y nos unimos en oración a los venezolanos afectados por los recientes y devastadores terremotos. Su valentía y unidad ante la… pic.twitter.com/nhzfGbzmQ6— Embajada de los EE.UU. en Caracas (@usembassyve) July 5, 2026