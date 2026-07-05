Embajada de EEUU en Caracas conmemora la independencia de Venezuela

CARACAS.- La Embajada de Estados Unidos en Caracas se unió este domingo en conmemoración con Venezuela en los 216 años de independencia. A su vez, se une en oración por los venezolanos afectados tras el doblete sísmico que se registró el pasado 24 de junio.

«Llevamos en nuestros corazones y nos unimos en oración a los venezolanos afectados por los recientes y devastadores terremotos. Su valentía y unidad ante la tragedia reflejan el espíritu resiliente y duradero del pueblo venezolano», describió el comunicado de la embajada en redes.

Asimismo, destacó «los rápidos esfuerzos de respuesta» por parte del Gobierno de EEUU para brindar ayuda a los damnificados.

«En medio de este momento difícil, esperamos continuar trabajando hacia una Venezuela estable, próspera y democrática, aliada con los Estados Unidos», finaliza el comunicado.

Unión Radio