Estudiantes de la UDO Monagas construyen literas para los afectados por el doblete sísmico

CARACAS.— El movimiento estudiantil de la Universidad de Oriente (UDO), núcleo Monagas, en alianza con empresas privadas y voluntarios, inició un proyecto de construcción y donación de literas para apoyar a las familias que perdieron la totalidad de sus bienes a causa del reciente doblete sísmico.

José Montero, representante de la dirigencia estudiantil, informó que el plan arrancó con una meta inicial de 10 literas y el objetivo es incrementar la producción de camas en la medida en que continúen recibiendo los insumos y el respaldo necesario.

Los estudiantes de la UDO Monagas mantienen activo un centro de acopio que opera de lunes a lunes en las instalaciones universitarias. En este espacio se reciben materiales de construcción, víveres y otros insumos de primera necesidad para sostener la asistencia a las víctimas de la contingencia sísmica.

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