Bancaribe facilita donaciones a Cáritas Venezuela a través de sus canales electrónicos

CARACAS.-Ante la emergencia generada por los terremotos del 24 de junio pasado, Bancaribe activó en sus canales electrónicos una opción para facilitar las donaciones destinadas a Cáritas Venezuela, organización con amplia experiencia en la atención de emergencias, asistencia humanitaria y acompañamiento a las comunidades afectadas durante el tiempo que sea necesario.

Al entrar en Conexión Digital, vía web o App, los clientes de Bancaribe verán la opción de Donar. Al hacer clic, les presentará la pantalla de transferencia precargada con los datos de la institución, donde podrán colocar el monto del donativo de manera rápida y sencilla. Como apoyo adicional a la población afectada, Bancaribe igualará el monto de las donaciones realizadas en la cuenta de Cáritas Venezuela.

Atención y apoyo desde el inicio de la emergencia

Desde el inicio de esta compleja situación, Bancaribe ha mantenido activos sus protocolos de atención y apoyo, con esfuerzos dirigidos tanto a sus empleados y familiares como a las comunidades afectadas.

Como parte de las acciones para contribuir con la atención de la emergencia, desde el pasado 26 de junio el Banco activó un centro de acopio en su sede principal de El Rosal para la recepción de insumos y ayudas. La alta demanda de ayuda humanitaria llevó a ampliar el alcance de la iniciativa, transformando este espacio en un centro de distribución y, sobre todo, en un centro de solidaridad para atender también a trabajadores, familiares, rescatistas y personas afectadas que permanecen en refugios, carpas o espacios temporales.

“La magnitud de esta emergencia nos interpela a todos. Desde Bancaribe hemos estado presentes desde el primer momento, desplegando acciones para apoyar a nuestros empleados y a las comunidades afectadas. Hoy queremos ampliar ese alcance facilitando la solidaridad de nuestros clientes, aliados y de toda la sociedad a través de Cáritas Venezuela, una institución con la experiencia, el compromiso y la capacidad necesaria para acompañar a las personas durante todo el proceso de recuperación. Sabemos que las necesidades se extenderán más allá de la coyuntura inmediata y queremos contribuir para que la ayuda se mantenga durante el tiempo que sea necesario”, expresó el presidente ejecutivo de Bancaribe, Martín Pérez De Benedetto.

Por su parte, Elide Silva, directora de Responsabilidad Corporativa de Bancaribe, destacó el rol de su Voluntariado Corporativo, e indicó que más de 200 voluntarios, entre trabajadores, familiares y colaboradores cercanos, participaron durante nueve días consecutivos en distintas jornadas de recepción, clasificación y entrega de alimentos, artículos de higiene personal y medicinas. Además, a través de la red de voluntarios conectados vía mensajería, se gestionó la movilización de medicamentos requeridos por personas de diferentes comunidades, estableciendo puentes de ayuda oportunos y cercanos. La iniciativa también se extendió más allá de su sede principal, pues empleados que no podían trasladarse al centro de acopio colaboraron en espacios cercanos a sus comunidades e incluso participaron en jornadas de donación de sangre.

Adicionalmente, Bancaribe ha desplegado todas las acciones que han estado a su alcance para atender a sus trabajadores y sus familiares, procurando acompañarlos y respaldarlos frente a los desafíos derivados de esta contingencia. La institución reafirma así su compromiso de actuar con responsabilidad, sensibilidad y solidaridad, manteniendo como prioridad el bienestar de las personas y contribuyendo, desde sus capacidades, a los esfuerzos de recuperación que hoy demanda el país.

Nota de prensa Bancaribe