Mujica apoya pacto tripartito para que el aumento salarial ayude en un corto y mediano plazo

«Si las cosas se dan como se han dicho eso puede llevarnos a una economía que perdimos a tener una economía productiva, donde el sistema financiero pudiera operar, existiera crédito y todo lo que es indispensable para que esa economía productiva genere los salarios necesarios para cada ser humano en el trabajo que realice y que permita hacer con su salario lo que quiera y no estar dependiendo del bono o la bolsa de alimentos», detalló.

En el programa Al Instante de Unión Radio con Esther Quiaro , Mujica resaltó que«lo más importante» es que en estos momentos la comisión se encuentra reunida para poder llegar a un consenso para «que el 1 de mayo, la sorpresa sea un bono y las cosas sigan en el mismo punto». Asimismo, indicó que el problema actual del país es el monto del salario y el constante aumento del dólar en comparación con el bolívar.

El diputado sostuvo que está de acuerdo con que el aumento sea «visto de una estratégica» de acuerdo con la economía que hay.