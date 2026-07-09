Colegio de Profesores de Guárico reitera denuncias sobre el deterioro de las sedes del Ipasme

CARACAS.- El Colegio de Profesores en Guárico denunció que las condiciones de las distintas sedes del Instituto de Previsión y Asistencia Social para el Personal del Ministerio de Educación (Ipasme) en la región presentan deterioro y déficit de especialistas.

Eleutrio de La Rosa, presidente del gremio en la región, indicó que las cinco sedes que existen en el estado presentan deterioro en la infraestructura.

«El Ipasme de Valle del Pascua donde a pesar de tener una instalación modelo se han perdido las unidades condesadoras de los aires acondicionados y nadie sabe, se han ido deteriorando progresivamente los servicios, ya no hay especialidades», apuntó.

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