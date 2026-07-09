Comunidad universitaria en Táchira pide mantener la colaboración para los afectados por los terremotos

CARACAS.- Miembros de la Universidad de Los Andes (ULA) y la Universidad Experimental del Táchira (UNET) hicieron un llamado a colaborar con más insumos para las zonas afectadas por los terremotos del pasado 24 de junio.

José Alejandro Valdés, ingeniero egresado de la UNET, señaló que en los últimos días ha bajado la cantidad de voluntarios en los centros de acopio y reiteró que se encuentran en constante comunicación con representantes universitarios y colaboradores en el lugar y van observando las necesidades según pasan los días.

«Los primeros días fueron super fuertes, gracias a Dios tuvimos alrededor de 300 voluntarios (…) En la primera semana sacamos alrededor de 40 toneladas y hasta el momento llegamos casi 70 toneladas. Ha bajado mucho el apoyo», indicó Valdés.

Por su parte, Romina Cordero, estudiante de la ULA, precisó que las necesidades actualmente no abarcan la donación de ropa sino insumos médicos, productos de higiene y alimento no perecederos, al tiempo que agradeció el apoyo recibido por empresas privadas y transportistas para llevar las cargas hacia la región central del país.

Entre los insumos médicos requeridos se requieren vendas y sulfato de plata para quemaduras, productos de hidratación, entre otros.

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