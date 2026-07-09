Personas que pernoctan en la avenida México y alrededores del Panteón Nacional esperan ser ubicadas en lugar seguro

CARACAS.- En los alrededores del Panteón se encuentran personas de las parroquias Altagracia y San José que quedaron sin hogar tras los sismos del 24 de junio.

Ana Herrera vivía en Cotiza y desde el 25 de junio vive a la intemperie.

“Mi casa se le agrietó todas las paredes, el piso. Todas las personas que nos han ayudado han sido voluntairias”, contó Herrera.

Bajo la lluvia de este miércoles contó su experiencia Enmar Dávila, quien vivía en el sector Los Lechosos, detrás del edificio Roteca en la avenida México. Dijo que la estructura fue etiquetada en rojo después de la inspección; por ende, su vivienda también está en riesgo.

Desde su carpa aseguró que los han visitado representantes de entes públicos.

“A estar monitoreando cómo estamos acá y a decirnos que lo más probable es que próximamente pasemos a las instalaciones del liceo Andrés Bello, donde estaremos en mejores condiciones», relató.

Ella se encuentra con su bebé y también se ha mantenido gracias a la ayuda de la gente.

“Las personas han venido y han velado por el cumplimiento de nuestras comidas, necesidades personales, la misma comunidad”, indicó.

Unión Radio