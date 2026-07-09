Unión y Cambio insiste en continuar con la ayuda del exterior para ayudar al país tras los sismos

CARACAS.- El partido Unión y Cambio propone mantener la cooperación internacional como apoyo fundamental en el proceso de reconstrucción del país tras los terremotos.

El dirigente político de esa tolda, Ángel Medina, enfatizó que es necesario diseñar un plan integral para impulsar el desarrollo de las regiones.

«Poder buscar créditos internacionales para poder atender esta emergencia, esto no lo vamos a poder hacer solos y el mundo debe acompañarnos, por eso hemos dicho que tiene que estar presente la cooperación internacional,» apuntó.

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