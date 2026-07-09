Rodríguez asegura que se recuperó 96 % de energía eléctrica en La Guaira

CARACAS. – La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, aseguró este jueves que se ha podido recuperar en un 96 % del servicio de energía eléctrica en el estado La Guaira, el más afectado por el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado 24 de junio.

«El servicio eléctrico en el estado está recuperado en un 96 %, 21 subestaciones eléctricas fueron recuperadas ya completamente», señaló la mandataria en la supervisión de recuperación de infraestructura en la zona de Macuto, en el estado La Guaira, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Además, dijo que se ha podido restablecer la distribución de agua potable en un 84 %, mientras que en las zonas colapsadas se mantiene un servicio de agua con camiones cisternas.

Rodríguez indicó que la estatal de las telecomunicaciones, Cantv, está en pleno proceso de recuperación,.

Starlink ha repartido más de 1.600 kits de conectividad en Venezuela para apoyar a equipos de rescate, personal médico y organizaciones humanitarias en las zonas más afectadas por los terremotos, según informó este jueves la Embajada de Estados Unidos en Caracas.

En La Guaira, el estado más devastado por los terremotos, la señal de Internet es deficiente e incluso hay zonas que están incomunicadas tras las terremotos.

EFE