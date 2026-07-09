Fedecámaras Carabobo pide mejoras en el puerto para atender cargamentos de La Guaira

CARACAS.- Representantes de Fedecámaras en el estado Carabobo insisten en la necesitado de adecuaciones para el terminal marítimo de Puerto Cabello, habilitado para recibir toda la carga del Puerto de la Guaira luego del doble terremoto del 24 de junio.

Jorge Aroca, presidente del gremio en la entidad, indicó que ante esta situación la cantidad de cargamentos al puerto se duplican y pese a contar con la capacidad de recepción necesitan implementar mejoras en otros apartados.

«Eso implica una logística especial de transporte al costado del buque para trasladar los contenedores a cada almacén que tiene destinado y obviamente el tema de las grúas de tierra, los equipos de izamiento, son de las cosas que creemos que tenemos que ir adecuando para poder manejar los volúmenes», detalló Aroca.

Señaló que el ingreso de ayuda humanitaria no tiene mayores complicaciones, pero los donativos requieren ciertas regulaciones por lo que pidió a las empresas a cumplir con la documentación, al tiempo que solicitó mayor agilidad en los trámites por parte de las autoridades.

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