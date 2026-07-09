Fiscalía de Bolivia pide información a España y Perú por el caso Rodríguez Zapatero

LA PAZ.- El Ministerio Público de Bolivia ha pedido a España y Perú información sobre el caso que involucra al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero por la supuesta influencia que ejerció en el país en favor de la empresa peruana Grupo Gloria a cambio de 200.000 euros, informó este jueves el fiscal general, Roger Mariaca.

En un rueda de prensa, Mariaca explicó que la Fiscalía remitió a la Cancillería de Bolivia «dos solicitudes de cooperación jurídica internacional en materia penal» dirigidas a España y Perú relacionadas a la acción de Rodríguez Zapatero en el país.

El fiscal general mencionó que a España se le solicitó «documentación» y a Perú información respecto al Grupo Gloria y que los resultados serán compartidos cuando se reciban las respuestas.

Mariaca señaló que la petición de información a ambos países sigue un conducto «muy aparte» de la investigación penal que hace algunos días abrió la Fiscalía Departamental de la región sureña de Chuquisaca en este caso para establecer si existió un uso indebido de influencias y otros delitos.

A finales de junio se conoció un informe de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) de la Policía Nacional de España, que sostiene que Rodríguez Zapatero participó en una «dinámica de intermediación e influencias» con autoridades de Bolivia orientada a «beneficiar los intereses» del Grupo Gloria, «mediando una contraprestación económica de 200.000 euros».

El reporte incluye conversaciones de WhatsApp entre Zapatero y su secretaria, Gertrudis Alcázar, así como varias agendas del expresidente que han servido para apuntalar la última acusación del caso Plus Ultra, en el que se le investiga por el posible cobro de comisiones por su influencia en el rescate de esa aerolínea.

EFE