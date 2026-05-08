Se esperan cielos nublados y lluvias en algunas zonas del país durante este #8May

CARACAS.-El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), prevé nubosidad estratiforme con posibles lluvias o lloviznas en algunas zonas del territorio durante la mañana de este viernes 8 de mayo.

Las precipitaciones se registrarán en áreas de la Guayana Esequiba, Amazonas, Bolívar, Delta Amacuro, Sucre, Miranda, Carabobo, Yaracuy, Falcón, Andes y Zulia.

En horas de la tarde y noche se esperan cielos parcialmente nublados y precipitaciones de intensidad variable en la Guayana Esequiba, Amazonas, Bolívar, Delta Amacuro, Andes, Zulia y no se descartan lluvias en la Región Central.

El Inameh indicó que la Onda Tropical N°2 continúa su desplazamiento por Atlántico central tropical y que la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) se mantiene con afectación hacia el sur de Venezuela.

Lourdes G. Soublette/Unión Radio