Reportan incendio dentro del CCCT

CARACAS.- Un incendio ocurrió durante la mañana de este jueves en las instalaciones del Centro Comercial Ciudad Tamanaco (CCCT), ubicado en el municipio Chacao del estado Miranda.

En los videos difundidos, se observa dentro del lugar una gran cantidad de humo saliendo de uno de los locales cerca de la feria en el nivel C1, aunque se desconoce el origen y las razones que originaron el hecho.

El alcalde de Chacao, Gustavo Duque, informó que ya funcionarios de Protección Civil y Salud Chacao se encuentran en la zona para atender la situación y, posteriormente, iniciar las respectivas averiguaciones.

Unión Radio