Aseguran que presencia de EEUU en el diálogo gobierno-oposición obliga al éxito y entendimiento entre «radicales»

CARACAS.- El politólogo y director de Polianalítica, Jesús Castillo Molleda, comentó que el tema sobre la negociación entre el gobierno y un sector de la oposición, «no tiene mucha fuerza en la ciudadanía», porque consideran que terminará en «fracaso».

Asimismo, consideró que «no es momento de protagonismo», sino de brindar soluciones para los escenarios políticos que vendrán a futuro para el país.

«Las reuniones que han existido entre gobierno y oposición, en este momento, no tiene mucha fuerza en la ciudadanía, porque estuvo llena de fracasos. Las últimas reuniones que hizo la oposición en México y Barbados no fueron bien, y a pesar de que fueran diferentes actores, están los mismos. Solamente el tiempo político es diferente y quizás los ciudadanos no terminan de comprender es que en estos momentos hay una intervención de EEUU en estas conversaciones. Esto obliga a los sectores que se reúnen, no solamente que la reunión tenga éxito, lleguen acuerdos en la mesa; sino que también llegó el momento de entenderse los sectores radicales y no radicales de la oposición; y sectores radicales y no radicales del gobierno», expresó.

En entrevista concedida a Vladimir Villegas para el programa Entre Líneas de Unión Radio , Molleda señaló que las últimas mediciones que realizó Polianalítica arrojó que la ciudadanía está reclamando gestión pública, atención de servicios, garantía de la propiedad privada.

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