Nueva onda tropical se aproxima al país

CARACAS.-El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que la onda tropical número 32 se desplaza hacia Venezuela y estima que llegará a la Guayana Esequiba entre el sábado 1 de agosto y el domingo 2.

De acuerdo con el pronóstico de este jueves, la onda tropical número 31 se aleja del territorio nacional mientras interactúa con la Zona de Convergencia Intertropical y ocasiona áreas nubladas con lluvias de intensidad variable.

El Inameh indicó que las precipitaciones se registrarán en zonas de la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Guárico, Cojedes, Portuguesa, Yaracuy, Lara, Andes y Zulia.

Lourdes G. Soublette/Unión Radio