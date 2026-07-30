Solo 6% de la población cuenta con seguro en el país

CARACAS. – El presidente de Asesores La Seguridad y de Lo Legal Venezuela, Yanior Ochoa, informó que solo el 6% de la población está asegurada, por lo que expresó que se debe «hacer un gran trabajo», luego de los dos terremotos ocurridos en el país.
Comentó que las pólizas de algunas personas que sí estaban aseguradas excluían el terremoto; no obstante, la Superintendencia de la Actividad Aseguradora sacó una circular un día después del sismo en la que obligó a las compañías de seguros a levantar dicha excepción y a brindar cobertura a las personas que cuentan con sus pólizas de HCM. «Esto ayuda mucho por todo lo que estamos pasando en Venezuela».
«Un terremoto de tal magnitud como el que ocurrió en el país es catalogado como un hecho fortuito y de fuerza mayor. Cuando hablamos de esto, nos referimos a una exoneración de las empresas de seguros para poder cubrir determinado riesgo. Sin embargo, hay coberturas dentro de las pólizas que se contratan de vehículos o de HCM (Hospitalización, Cirugía y Maternidad) que incluyen la cobertura de terremotos, las cuales no vienen adheridas en la póliza genérica, pero sí se pueden contratar para este tipo de eventos», explicó.
Ochoa instó a rescatar la cultura de seguros mediante tres ejes: la confianza, la buena relación con los proveedores y la transparencia de las compañías de seguros. «En el tema de edificaciones estamos en menos del 3%. No tenemos una población preventiva que use pólizas para asegurar su casa o sus negocios en Venezuela», señaló.
En entrevista concedida al programa A Tiempo de Unión Radio, aseveró que se debe realizar un trabajo inmenso para reestructurar los nexos entre las empresas de corretaje y las aseguradoras frente a catástrofes, «porque son las que mitigan el riesgo en este tipo de eventos».
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Annabel Lis Ovalles/Unión Radio