Solo 6% de la población cuenta con seguro en el país

​CARACAS. – El presidente de Asesores La Seguridad y de Lo Legal Venezuela, Yanior Ochoa, informó que solo el 6% de la población está asegurada, por lo que expresó que se debe «hacer un gran trabajo», luego de los dos terremotos ocurridos en el país.

​Comentó que las pólizas de algunas personas que sí estaban aseguradas excluían el terremoto; no obstante, la Superintendencia de la Actividad Aseguradora sacó una circular un día después del sismo en la que obligó a las compañías de seguros a levantar dicha excepción y a brindar cobertura a las personas que cuentan con sus pólizas de HCM. «Esto ayuda mucho por todo lo que estamos pasando en Venezuela».

​«Un terremoto de tal magnitud como el que ocurrió en el país es catalogado como un hecho fortuito y de fuerza mayor. Cuando hablamos de esto, nos referimos a una exoneración de las empresas de seguros para poder cubrir determinado riesgo. Sin embargo, hay coberturas dentro de las pólizas que se contratan de vehículos o de HCM (Hospitalización, Cirugía y Maternidad) que incluyen la cobertura de terremotos, las cuales no vienen adheridas en la póliza genérica, pero sí se pueden contratar para este tipo de eventos», explicó.

​Ochoa instó a rescatar la cultura de seguros mediante tres ejes: la confianza, la buena relación con los proveedores y la transparencia de las compañías de seguros. «En el tema de edificaciones estamos en menos del 3%. No tenemos una población preventiva que use pólizas para asegurar su casa o sus negocios en Venezuela», señaló.

​En entrevista concedida al programa A Tiempo de Unión Radio , aseveró que se debe realizar un trabajo inmenso para reestructurar los nexos entre las empresas de corretaje y las aseguradoras frente a catástrofes, «porque son las que mitigan el riesgo en este tipo de eventos».

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Annabel Lis Ovalles/Unión Radio