En Anzoátegui entregarán recursos para solventar crisis eléctrica y de agua

CARACAS.- Autoridades transferirán recursos para atender crisis de los servicios eléctricos e hídricos en Anzoátegui con la entrega de 149 mil dólares a 25 comunas para la ejecución de proyectos.

El gobernador de Anzoátegui, Luis José Marcano, indicó que en esa entidad hace unos cinco años se generaba una demanda de 500 a 600 megavatios, pero hoy en día, esa demanda supera los 900 megavatios, incluso dijo que ha habido picos de casi 1200 megavatios por día.

En una reunión con alcaldes de la entidad, el primer mandatario regional destacó la entrega de recursos, los cuales irán destinados a 25 proyectos, cinco de ellos para la optimización del servicio de agua.

«Hemos visto algunos puntos críticos, situaciones particulares en algunos municipios, donde la afectacion de distribución de agua se ha agudizado, producto de la afectación del sistema de pozos de agua, motores, bombas», apuntó.

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